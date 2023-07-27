Гулять так гулять! 68-летняя актриса из продолжения „Секса в большом городе“ готова сняться в откровенной сцене

По словам шоураннера обоих проектов Майкла Патрика Кинга, актриса призналась ему в готовности сыграть самую откровенную сцену в своей телевизионной карьере. Холстон, которая исполнила в шоу роль Битси фон Маффлинг, просит авторов написать для ее героини секс-сцену, в которой она хочет сняться без помощи дублерши.

„Во-первых, у меня красивая грудь. Такую грудь можно смело снимать. Если бы Майкл предложил мне более откровенный материал, я бы с радостью согласилась. Мне кажется, зрители бы это тоже оценили“, — рассказала Холстон.

„И просто так“ — спин-офф сериала HBO „Секс в большом городе“. Оригинальный проект шел с 1998 по 2004 годы и насчитывает шесть сезонов. Его продолжение „И просто так“ стал выходить в конце 2021 года. Второй сезон шоу стартовал в июне 2022-го.