„Универ“ опять вернется — и Кузя с ним

К своим ролям вернутся Анна Хилькевич и Александр Мартынов (они появились в „Новой общаге“), Станислав Ярушин и Арарат Кещян (начали ещё с оригинального „Универа“). Гогунский, вероятно, станет главным „ветераном“: до своего ухода из сериала он снимался ещё с самой первой серии.

Об участии Настасьи Самбурской ничего не известно. Таке под вопросом появление Андрея Гадуляна и Валентины Рубцовой. Формально они перешли в спин-офф „СашаТаня“, но ни с кем не ссорились.

Оригинальное шоу „Универ“ выходило в эфир с 2008 и 2011 год. Всего вышло пять сезонов. В 2013-м также появился спин-офф „СашаТаня“, который продолжается до сих пор. В 2021 году вышло небольшое продолжение „Универ. 10 лет спустя“ с уже повзрослевшими героями сериала.

Ранее канал ТНТ объявил о съёмках продолжения сериала „Счастливы вместе“ с новым названием — „Букины“. Никогда ещё мемная просьба „Верните мне мой 2007-й“ не звучала настолько актуально.