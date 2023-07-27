ФОТО | Настасья Самбурская ошеломила поклонников свежими снимками в „голом“ платье

На свежих снимках в Инстаграм звезда предстала в „голом“ платье, которое отлично подчеркнуло ее талию и грудь. Под публикацией на Настасью тут же обрушились сотни комплиментов. На секунду могло показаться, что некоторые из подписчиков соревнуются за звание лучшего комментатора. А даже если и так, то победитель очевиден. „Русская Моника Беллуччи“, — написал один из фанатов артистки. Стоит отметить, общие с мировой знаменитостью черты и впрямь улавливаются. Да и вообще Самбурская в последнее время зачастила с похожестью на голливудских селебрити.