ФОТО | Настасья Самбурская ошеломила поклонников свежими снимками в „голом“ платье(2)
Поклонники актрисы знают на отлично, сколько усилий Настасья Самбурская приложила к тому, чтобы выглядеть роскошно. Ни о какой безупречной фигуре и речи не могло идти, если бы не тренировки и тяжелая диета. А потому не продемонстрировать результаты своей работы — ну просто незаконно, — полагает Super.
На свежих снимках в Инстаграм звезда предстала в „голом“ платье, которое отлично подчеркнуло ее талию и грудь. Под публикацией на Настасью тут же обрушились сотни комплиментов. На секунду могло показаться, что некоторые из подписчиков соревнуются за звание лучшего комментатора. А даже если и так, то победитель очевиден. „Русская Моника Беллуччи“, — написал один из фанатов артистки. Стоит отметить, общие с мировой знаменитостью черты и впрямь улавливаются. Да и вообще Самбурская в последнее время зачастила с похожестью на голливудских селебрити.