Разлучница! Ариана Гранде увела из семьи молодого отца

Американский актер и певец подал на развод с Лилли Джей в суд Нью-Йорка. Они были женаты с 2018 года, у них подрастает сын, которому в августе исполнится один год. Близкий друг Лилли Джей рассказал, что она шокирована предательством избранника.

„Она полностью ошеломлена новостями и чувствует себя так, как будто Слейтер бросил их. Лилли расстроена тем фактом, что рядом с их сыном не будет постоянно обоих родителей, и чувствует, что Слейтер полностью отвернулся от семьи. Еще одним ударом является то, что убитая горем молодая мама чувствует себя преданной и опустошенной, потому что Гранде проводила время с ее мужем, когда Лилли и Итан все еще были вместе“, — сообщил инсайдер.

Гранде и Слейтер познакомились в Лондоне в прошлом году на съемках фильма „Злой“ по мотивам бродвейского мюзикла. Однако в их окружении уверяют, что роман начался только несколько месяцев назад. В начале июля артистка расторгла двухлетний брак с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом. „Отношения Ари и Итана возникли недавно. Они сразу же расстались со своими партнерами, когда начали встречаться“, — рассказал источник в окружении пары.

Слейтер сообщил жене о своем романе с Гранде и попросил развод всего за пару дней до того, как был рассекречен роман с обладательницей премии Грэмми. „Итан сел с Лилли на диван за несколько дней до того, как появились новости о нем и Ариане, и сказал, что хочет развода. Лилли и подумать не могла, что это произойдет!“ — цитирует Daily Mail друга Джей.

Всего два месяца назад Слейтер трогательно высказался о своей жене. 14 мая он обнародовал фотографию Лилли и сына в День матери .«С первым Днем матери самую любящую, заботливую и замечательную маму и человеку в мире. Поздравления от меня и этого маленького парня“, — написал актер и певец. Ариана Гранде, кстати, лайкнула это фото.

Сейчас влюбленные счастливы, несмотря на двойную семейную драму. „Ари и Итан просто пытаются затаиться и уважать своих бывших партнеров, продолжая эти новые отношения“, — добавил инсайдер.