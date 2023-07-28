Кристина Асмус объяснила, почему не уходила от абьюзера

35-летняя артистка недавно призналась, что стала жертвой домашнего насилия. В студенческие годы Асмус закрутила роман с мужчиной, который впоследствии ее избивал. Звезда фильма „Хочу замуж“ терпела издевательства на протяжении полутора лет, прежде чем ей удалось выйти из этих отношений.

Признание Кристины вызвало бурную реакцию общественности. Мнение поклонников разделилось. Одни встали на сторону актрисы, а другие недоумевают, почему она потратила столько времени на мужчину, союз с которым был обречен. Асмус болезненно отреагировала на такие высказывания.

„Меня дико бомбит. От комментария идиота под моим интервью. На мои слова про домашнее насилие, которые я из себя с кровью вырвала… „человек“ пишет: „Нормальный человек не проживет столько лет с абьюзером. А стадо ведется на красноречие“», — пожаловалась Кристина.

Бывшая жена Гарика Харламова дала понять, что ситуация не настолько проста. Асмус описала, что чувствуют девушки, оказавшиеся на ее месте.

„Насилие развивается очень медленно, и ты не сразу понимаешь, что попала в ловушку. Тебя начинают обрабатывать — сначала всё подаётся как страсть, шутка или плохое настроение. Затем ты начинаешь оправдывать его: „Я виновата, я довела или у него было сложное детство“. Ты уже не можешь адекватно оценивать ситуацию. Насильники постоянно дрессируют жертву! Они вешают на женщину ответственность, чтобы всё стало как раньше. Заставляют унижаться и заслуживать минуту тепла. Обесценивают, критикуют, обрубают любое общение, не дают карьерного роста, тебя очень медленно подавляют и уничтожают“, — пояснила актриса.

Мама 9-летней Анастасии также заявила, что абьюзеры постоянно меняют тактику поведению, поэтому их непросто вычислить. „Постоянные качели — то насилие, то спокойствие. И ты убеждаешь себя, что это всё было не с тобой и больше не повторится. Твоей психикой очень сильно манипулируют. Тебя так забивают, высасывают все силы и превращают в существо, неспособное сопротивляться“, — разоткровенничалась Асмус.