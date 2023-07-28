В США из-за забастовки актеров и сценаристов отложили вручение премии „Эмми“

Гильдия сценаристов Америки объявила о забастовке в начале мая. Она началась после безуспешных переговоров сценаристов с группой крупнейших киностудий и стримингов об условиях перезаключения коллективного контракта. В июле к забастовке присоединился объединенный профсоюз Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA), который также не договорился с киностудиями о повышении зарплат. Также обе гильдии требуют отрегулировать использование искусственного интеллекта.