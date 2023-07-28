Шоубиз
28.07.2023, 13:00

В США из-за забастовки актеров и сценаристов отложили вручение премии „Эмми“

 
Succession' and strikes: what to expect from Emmy nominations
Succession' and strikes: what to expect from Emmy nominations
ФОТО: ROBYN BECK | AFP

Организаторы американской телевизионной премии „Эмми“ отложили проведение 75-й церемонии вручения наград, запланированной на 18 сентября 2023 года, сообщает Variety.

Причиной переноса церемонии стала забастовка гильдий актеров и сценаристов США — их первая совместная протестная акция с 1960 года.

По сведениям Los Angeles Times, церемонию проведут в январе 2024 года.

Вручение премии „Эмми“, добавляет Variety, переносят впервые с 2001 года, когда ее откладывали из-за терактов 11 сентября.

Гильдия сценаристов Америки объявила о забастовке в начале мая. Она началась после безуспешных переговоров сценаристов с группой крупнейших киностудий и стримингов об условиях перезаключения коллективного контракта. В июле к забастовке присоединился объединенный профсоюз Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA), который также не договорился с киностудиями о повышении зарплат. Также обе гильдии требуют отрегулировать использование искусственного интеллекта.

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