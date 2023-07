Умер один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер

„Рэнди был неотъемлемой частью Eagles и сыграл важную роль в раннем успехе группы. Его вокальный диапазон был поразительным, что видно на примере его фирменной баллады „Take It to the Limit“. Будучи бас-гитаристом новаторской кантри-рок-группы Poco, Рэнди был в авангарде музыкальной революции, начавшейся в Лос-Анджелесе в конце 1960-х годов“, — отметили участники группы.

В 1971 г. Рэнди вместе с Гленном Фреем, Доном Хенли и Берни Лидоном создал группу Eagles и принял участие в записи альбомов Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights и Hotel California. В 1998 году вместе с группой Eagles он был введен в Зал славы рок-н-ролла. Рэнди Мейснер родился 8 марта 1946 году в Скоттсблаффе, штат Небраска.