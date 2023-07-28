ВИДЕО | Райан Рейнольдс поздравил Сандру Буллок с 59-летием откровенным фрагментом

Видео, на котором Рейнольдс и Буллок запечатлены в полностью обнажённом виде, является фрагментом из хитовой комедии конца нулевых „Предложение“ Энн Флетчер. По сюжету актеры исполнили роли начальницы и ее подчиненного, между которыми со временем возникают романтические отношения.

В своем поздравлении звезда „Дэдпула“ сопроводил видео трогательным обращением к имениннице. „С днем ​​рождения неподражаемую и потрясающую Сандру Буллок! На твой день рождения в этом году я подарил нам обоим координаторов съемок интимных сцен. И отдел кадров. А вот с одеждой не задалось“, — шутливо написал Рейнольдс.