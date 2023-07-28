ВИДЕО | Райан Рейнольдс поздравил Сандру Буллок с 59-летием откровенным фрагментом
Голливудский актер Райан Рейнольдс пикантно поздравил Сандру Буллок с днем рождения, опубликовав в личных соцсетях их фрагмент из фильма, где они снялись полностью обнажёнными.
Видео, на котором Рейнольдс и Буллок запечатлены в полностью обнажённом виде, является фрагментом из хитовой комедии конца нулевых „Предложение“ Энн Флетчер. По сюжету актеры исполнили роли начальницы и ее подчиненного, между которыми со временем возникают романтические отношения.
В своем поздравлении звезда „Дэдпула“ сопроводил видео трогательным обращением к имениннице. „С днем рождения неподражаемую и потрясающую Сандру Буллок! На твой день рождения в этом году я подарил нам обоим координаторов съемок интимных сцен. И отдел кадров. А вот с одеждой не задалось“, — шутливо написал Рейнольдс.
Сандра Буллок родилась 26 июля 1964 года. В 2023-м году звезде исполнилось 59 лет.