Вдова Николая Караченцова обиделась и ушла из театра

„Я-то дорогу в театр не забываю, но в „Ленкоме“ меня, артистку высшей категории, как запихнули в массовку, так и не дают ничего путного играть. Я решила уйти из театра, уволюсь по собственному желанию“, — рассказала Поргина.

Также артистка пожаловалась на невысокую пенсию в размере 17 тысяч рублей (170 евро). По ее словам, свести концы с концами ей помогает надбавка за звание заслуженной артистки РФ в размере 30 тысяч рублей (300 евро).

„А вот зарплата в „Ленкоме“ просто кошкины слезы — 40 тысяч рублей (400 евро). Наверное, думают: зачем баловать жену народного артиста, который создавал Ленком“, — призналась Поргина.