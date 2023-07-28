„Страдал от одиночества“: в 47 лет умер актер „ментовских“ сериалов

По данным портала, актер ушел из жизни 24 июля. Причина его смерти не уточняется.

Режиссер Максим Бриус уточнил, что Бабенко страдал от финансовых трудностей и одиночества. „Андрей был одинок. Испытывал финансовые трудности. Но почти никогда не просил о помощи. А точнее, делал это очень скромно. Давайте похороним его достойно. Искренне жаль, что Андрей ушел. Светлая память очень хорошему человеку“, — написал Бриус.

С 1997 по 2004 год Андрей Бабенко работал в Мурманском областном драматическом театре. Позже он переехал в Санкт-Петербург, где продолжал свою актерскую карьеру. Он снялся в таких популярных сериалах, как „Тайны следствия“, „Улицы разбитых фонарей“, „Морские дьяволы“, „Ментовские войны“ и „Высокие ставки“, исполнив эпизодические роли.