Шоубиз
29.07.2023, 12:03

Гарик Сукачев госпитализирован

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Гарик Сукачев
Гарик Сукачев
ФОТО: Youtube

Рок-музыкант Гарик Сукачев вынужденно госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале исполнителя.

„В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеала (Карелия) на Хуторе Ёлки пройдёт в неожиданном формате „Народное караоке“», — сообщили представители музыканта.

Посетить мероприятие приглашают всех желающих, уточняется, что средства за все приобретенные билеты на концерт будут возвращены.

„Надеемся, что вы тоже нас поддержите и мы споем вместе наши любимые песни: „Дорожная“, „Ольга“, „А я милого узнаю по походке“, „Бабушка“ и другие“, — обратились к фанатам в команде музыканта.

Какие проблемы стали причиной госпитализации музыканта, не уточняется.

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