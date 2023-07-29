29.07.2023, 12:03
Гарик Сукачев госпитализирован(14)
ФОТО: Youtube
Рок-музыкант Гарик Сукачев вынужденно госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале исполнителя.
„В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеала (Карелия) на Хуторе Ёлки пройдёт в неожиданном формате „Народное караоке“», — сообщили представители музыканта.
Посетить мероприятие приглашают всех желающих, уточняется, что средства за все приобретенные билеты на концерт будут возвращены.
„Надеемся, что вы тоже нас поддержите и мы споем вместе наши любимые песни: „Дорожная“, „Ольга“, „А я милого узнаю по походке“, „Бабушка“ и другие“, — обратились к фанатам в команде музыканта.
Какие проблемы стали причиной госпитализации музыканта, не уточняется.