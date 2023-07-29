Алла Пугачева пришла на фестиваль Лаймы Вайкуле в дерзком образе

На видеоролике Пугачева и Вайкуле позируют в обнимку. Для визита на фестиваль подруги Примадонна выбрала дерзкий аутфит с микрошортами. Вместе с артисткой пришел и ее супруг Максим Галкин.

Также Вайкуле опубликовала в личном блоге видеоролики, на которых в рамках ее фестиваля выступили украинские артисты. На сцене спели Верка Сердючка, Макс Барских и Alekseev. А на красной дорожке с Вайкуле позировала Мария Максакова.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который представляет Лайма Вайкуле, был перенесен с 2022 на 2023 год. Организаторы мероприятия объясняли перенос ситуацией в Украине.