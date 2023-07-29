29.07.2023, 13:39
Алла Пугачева пришла на фестиваль Лаймы Вайкуле в дерзком образе(44)
ФОТО: Youtube
Певица Алла Пугачева посетила фестиваль „Рандеву“ в Юрмале. Кадры разместила в своем Instagram организатор мероприятия и подруга звезды Лайма Вайкуле.
На видеоролике Пугачева и Вайкуле позируют в обнимку. Для визита на фестиваль подруги Примадонна выбрала дерзкий аутфит с микрошортами. Вместе с артисткой пришел и ее супруг Максим Галкин.
Также Вайкуле опубликовала в личном блоге видеоролики, на которых в рамках ее фестиваля выступили украинские артисты. На сцене спели Верка Сердючка, Макс Барских и Alekseev. А на красной дорожке с Вайкуле позировала Мария Максакова.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который представляет Лайма Вайкуле, был перенесен с 2022 на 2023 год. Организаторы мероприятия объясняли перенос ситуацией в Украине.