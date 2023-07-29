Шоубиз
29.07.2023, 16:00

Музей Холокоста наградит Шварценеггера за борьбу с антисемитизмом

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TELEVISION-FUBAR/PREMIERE
TELEVISION-FUBAR/PREMIERE
ФОТО: MARIO ANZUONI | REUTERS

Музей Холокоста в Лос-Анжелесе объявил, что 6 ноября награду „За мужество“ получит актер Арнольд Шварценеггер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Поводом послужили посты актера в социальных сетях, в которых он выступает против антисемитизма и фанатизма. Также бывший губернатор Калифорнии вел „многолетнюю борьбу с ненавистью“, будучи на государственном посту. А в 2022-м Шварценеггер посетил Освенцим и рассказал об ужасающих подробностях Холокоста и пропагандировал мир и толерантность в условиях роста антисемитизма.

„Арнольд, публично высказавшись, воплотил в себе суть нашего музея — вдохновлять человечество правдой“, — сказал гендиректор учреждения Бет Кин.

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