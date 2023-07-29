29.07.2023, 16:00
Музей Холокоста наградит Шварценеггера за борьбу с антисемитизмом(1)
ФОТО: | REUTERS
Музей Холокоста в Лос-Анжелесе объявил, что 6 ноября награду „За мужество“ получит актер Арнольд Шварценеггер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Поводом послужили посты актера в социальных сетях, в которых он выступает против антисемитизма и фанатизма. Также бывший губернатор Калифорнии вел „многолетнюю борьбу с ненавистью“, будучи на государственном посту. А в 2022-м Шварценеггер посетил Освенцим и рассказал об ужасающих подробностях Холокоста и пропагандировал мир и толерантность в условиях роста антисемитизма.
„Арнольд, публично высказавшись, воплотил в себе суть нашего музея — вдохновлять человечество правдой“, — сказал гендиректор учреждения Бет Кин.