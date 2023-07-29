Сейсмологи во время концертов Тейлор Свифт в Сиэтле зафиксировали сейсмическую активность, сопоставимую с небольшим землетрясением

Соответствующие показания сейсмолог зафиксировала во время выступлений Свифт на стадионе Lumen Field в Сиэтле. Телеканал уточнят, что это были одни из заключительных концертов первого тура певицы за пять лет.

По словам Каплан-Ауэрбах, источником такой сейсмической активности могли стать либо звуковая система, либо танцующие поклонники Свифт — два концерта в сумме посетили 144 тысячи человек, пишет „Би-би-си“.

В свою очередь сейсмолог отметила, что сопоставила данные за оба вечера концертов, и они оказались практически идентичны. Основное различие между показаниями за вечер 22 и 23 июля заключалось в том, что во второй день шоу началось на полчаса позже.

Телеканал отметил, что сейсмологи не в первый раз фиксируют сейсмическую активность во время массовых мероприятий. Например, предыдущий подобный рекорд в Сиэтле был установлен в 2011 году во время матча по американскому футболу между командами „Сиэтл Сихокс“ и „Нью-Орлеан Сэйнтс“. В то же время „Би-би-си“ напоминает, что концерт Foo Fighters в Новой Зеландии в 2011 году также был отмечен сейсмологами, которые сопоставили это мероприятие с вулканической активностью.