ВИДЕО | Пугачева: „я рада, что мы сюда добрались, и все вместе“. В Юрмале стартовал фестиваль Лаймы Вайкуле(13)
В Юрмале стартовал музыкальный фестиваля Laima RendezVous. Смотрите эксклюзивный репортаж от Lifestyle Baltic прямо из концертного зала Дзинтари в Юрмале!
Фестивальный день открыла великолепная Лайма Вайкуле с Янисом Стибелисом и Интарсом Бусулисом с песней Rendezvous. Участниками первого дня стали латвийские, эстонские и украинские исполнители! Э
стонию представлял Уку Сувисте, который пел на английском языке.
Особые гости вечера, Алла Пугачева и Максим Галкин, были встречены аплодисментами, появившись в зрительном зале. „Я вас обожаю“, - сказала Алла Борисовна зрителям в странах Балтии, но добавила - „Правда, с тех пор, как Кристина родилась!“.
Смотрите видео!
Следите за новыми выпусками программы „Стиль жизни“ по воскресеньям на TV3+ с музыкального фестиваля Rendezvous.
Подробнее о программе фестиваля читайте здесь.