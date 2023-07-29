ВИДЕО | Пугачева: „я рада, что мы сюда добрались, и все вместе“. В Юрмале стартовал фестиваль Лаймы Вайкуле

Фестивальный день открыла великолепная Лайма Вайкуле с Янисом Стибелисом и Интарсом Бусулисом с песней Rendezvous. Участниками первого дня стали латвийские, эстонские и украинские исполнители! Э

Особые гости вечера, Алла Пугачева и Максим Галкин, были встречены аплодисментами, появившись в зрительном зале. „Я вас обожаю“, - сказала Алла Борисовна зрителям в странах Балтии, но добавила - „Правда, с тех пор, как Кристина родилась!“.