Мишель Йео в 60 лет наконец вышла замуж
60-летняя обладательница „Оскара“ Мишель Йео вышла замуж после 19 лет отношений, сообщает Just Jared.
Избранником актрисы стал 77-летний бывший руководитель гонок Формула-1 Жан Тодт. Бракосочетание влюбленных прошло в Женеве (Швейцария). Новость о свадьбе сообщил в Instagram бразильский гонщик Формулы-1 Фелипе Масса, присутствовавший на мероприятии.
Мишель и Жан познакомились в июне 2004 года, а уже через полтора месяца обручились. „Мы встретились в Шанхае 4 июня 2004 года. 26 июля 2004 года Ж.Т. предложил М. Е. выйти за него замуж и она сказала ДА! Сегодня, после 6 992 дней, 27 июля 2023 года в Женеве в окружении любящей семьи и друзей, мы счастливы вместе отпраздновать этот особенный момент!“ — написали молодожены.
Жан Тодт — французский спортсмен, конструктор и спортивный менеджер. Бывший Президент Международной автомобильной федерации (FIA) (2009-2021). Спортивный директор команды Ferrari Формулы-1 с 1993 по 2007 годы. Также Тодт — кавалер Ордена Почетного легиона и Малайского почетного звания „Датук сери“, эквивалентного рыцарскому. Улица в его родном городе Пьерфор названа в его честь.