Мишель Йео в 60 лет наконец вышла замуж

Мишель и Жан познакомились в июне 2004 года, а уже через полтора месяца обручились. „Мы встретились в Шанхае 4 июня 2004 года. 26 июля 2004 года Ж.Т. предложил М. Е. выйти за него замуж и она сказала ДА! Сегодня, после 6 992 дней, 27 июля 2023 года в Женеве в окружении любящей семьи и друзей, мы счастливы вместе отпраздновать этот особенный момент!“ — написали молодожены.