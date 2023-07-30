30.07.2023, 12:23
Певица Натали овдовела(15)
ФОТО: Youtube
Две недели назад исполнительница хитов „Ветер с моря дул“, „Черепашка“, „О боже какой мужчина“ Натали и ее муж, продюсер Александр Рудин пережили трагедию – умер отец Александра. А спустя две недели – внезапная смерть и самого мужа Натали. Мужчине было всего 53 года, он не имел вредных привычек, причина смерти пока не известна.
Натали и Александр познакомились, когда она была еще школьницей. После школы девушка поступила в педагогический колледж в родном Дзержинске Нижегородской области. Во время учебы в колледже влюбленные поженились, именно Александр стал инициатором записей первых песен Натали. В дальнейшем он стал ее продюсером. У супругов три сына, младшему из которых 6 лет. Натали и Александр прожили вместе 32 года.