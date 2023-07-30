Певица Натали овдовела

Натали и Александр познакомились, когда она была еще школьницей. После школы девушка поступила в педагогический колледж в родном Дзержинске Нижегородской области. Во время учебы в колледже влюбленные поженились, именно Александр стал инициатором записей первых песен Натали. В дальнейшем он стал ее продюсером. У супругов три сына, младшему из которых 6 лет. Натали и Александр прожили вместе 32 года.