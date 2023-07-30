Выпавший из окна сын Михаила Ефремова сможет ходить только через полгода

„Точно известно пока одно — восстановление будет долгим“, — добавили они.

Сейчас артист ежедневно занимается с врачами, среди которых реабилитолог и психолог. По словам знакомых мужчины, процесс восстановления займет не менее полугода — все надеются, что по окончании актер снова сможет ходить.

Николай Ефремов был госпитализирован 30 июня после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, после чего провели срочную операцию. На фоне значительной потери крови у наследника артиста также выявили анемию.

16 июля сообщалось, что Николаю Ефремову установили спицы на локтевую кость. Источник в больнице также рассказывал, что Ефремов грубит медперсоналу, ругается и препятствует своему же лечению.