Ирина Мирошниченко попала в реанимацию

„Народная артистка РСФСР почувствовала недомогание сегодня утром, из-за ухудшения состояния пришлось поехать в больницу“, — говорится в сообщении. Врачи диагностировали у Мирошниченко грипп в тяжелой форме.

В 2021 году Мирошниченко перенесла пневмонию. Артистка находилась в клинике некоторое время.

Ирина Мирошниченко известна по ролям в советских фильмах. За время творческой карьеры она снялась в таких проектах, как „Зимняя вишня“, „Я шагаю по Москве» и „Вам и не снилось“.

Звезда была замужем трижды — первым мужем Мирошниченко стал драматург Михаил Шатров. Во второй раз она вышла замуж за режиссера Витаутаса Жалакявичюса. В третий раз она вступила в брак с актером Игорем Васильевым — знаменитости развелись в 1980 году.