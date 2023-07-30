Шоубиз
30.07.2023, 18:30

Ирина Мирошниченко попала в реанимацию

 (1)
Ирина Мирошниченко
Ирина Мирошниченко
ФОТО: Youtube

Актриса Ирина Мирошниченко попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

„Народная артистка РСФСР почувствовала недомогание сегодня утром, из-за ухудшения состояния пришлось поехать в больницу“, — говорится в сообщении. Врачи диагностировали у Мирошниченко грипп в тяжелой форме.

В 2021 году Мирошниченко перенесла пневмонию. Артистка находилась в клинике некоторое время.

Ирина Мирошниченко известна по ролям в советских фильмах. За время творческой карьеры она снялась в таких проектах, как „Зимняя вишня“, „Я шагаю по Москве» и „Вам и не снилось“.

Звезда была замужем трижды — первым мужем Мирошниченко стал драматург Михаил Шатров. Во второй раз она вышла замуж за режиссера Витаутаса Жалакявичюса. В третий раз она вступила в брак с актером Игорем Васильевым — знаменитости развелись в 1980 году.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии