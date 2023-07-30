30.07.2023, 21:01
„Фанерщик!“: Олег Скрипка обругал Андрея Данилко, тот ответил(9)
ФОТО: Youtube
Украинский музыкант Олег Скрипка в эфире YouTube-канала „И грянул Грэм“ назвал Андрея Данилко (известного также как Верка Сердючка) „фанерщиком“, которого „изматывает спеть живьем“. Андрей ответил на том же канале.
„Кто-то любит любовь, а кто-то — резиновых женщин“, — объяснил свое негативное отношение к Верке Сердючке Скрипка.
„Если Олег меня видит, хочу сказать: „Олег, тебе столько лет, пора уже быть добрее“, — ответил Данилко. И пустил встречную шпильку: „Я послушал это интервью и, понимаете, каждый раз, когда ему задавали неудобные вопросы, то у него отключался звук, либо он плохо слышал, или ему становилось неинтересно...“
Что же касается „фанеры“, то Данилко пригласил Скрипку на свой концерт, чтобы тот лично убедился, что звук „живой“.