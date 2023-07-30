„Фанерщик!“: Олег Скрипка обругал Андрея Данилко, тот ответил

„Если Олег меня видит, хочу сказать: „Олег, тебе столько лет, пора уже быть добрее“, — ответил Данилко. И пустил встречную шпильку: „Я послушал это интервью и, понимаете, каждый раз, когда ему задавали неудобные вопросы, то у него отключался звук, либо он плохо слышал, или ему становилось неинтересно...“