Балетный гала-концерт „Летняя ночь 2023“ подарит эстонским зрителям танцевальные впечатления мирового уровня еще до начала театрального сезона

В этом году на сцену Национальной оперы выйдут танцоры из Японии, США и ряда европейских стран, привнося в представление богатые и разнообразные культурные впечатления. Кульминацией гала-концерта станут номера из знаменитых классических постановок, которые позволят оценить безупречную технику танцоров мирового уровня, элегантные сольные номера и па-де-де. Зрители увидят также прекрасные, полные гармонии и современные групповые номера.

В двух отделениях гала-концерта помимо жемчужин классики будут представлены и новые современные танцевальные направления.

Балетный гала-концерт „Летняя ночь“ позволит еще раз убедиться в высоком уровне нашего балетного искусства и сравнить его с выступлениями лучших танцоров из мировых мегаполисов.

На сцену выйдут великолепные Элизабетта Форменто (Испанский национальный балет), Кристиано Принципато (Эстонский национальный балет), Михал Крчмарж (Финский национальный балет) и солистка Чешского национального балета Алина Нану.



Постановщики коротких номеров: Трийну Упкин (Эстония), Евгений Гриб (Эстония) и Кристиано Принципато (Эстония). а также Вики Бромберг Психойос (США). Художественный руководитель – Сергей Упкин.

Представления балетного гала-концерта „Летняя ночь“ пройдут 5 и 6 августа. Начало в 19.00. Билеты можно приобрести в Piletitasku.