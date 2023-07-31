Балетный гала-концерт „Летняя ночь 2023“ подарит эстонским зрителям танцевальные впечатления мирового уровня еще до начала театрального сезона
Балетный гала-концерт „Летняя ночь“ безусловно является сегодня одним из самых красивых культурных событий эстонского лета, на которое съезжаются любители балета со всего мира. Элегантное и неповторимое представление предлагает насладиться танцевальным искусством мирового уровня и восхитительным вечером в представительной обстановке театрального зала „Эстония“.
В этом году на сцену Национальной оперы выйдут танцоры из Японии, США и ряда европейских стран, привнося в представление богатые и разнообразные культурные впечатления. Кульминацией гала-концерта станут номера из знаменитых классических постановок, которые позволят оценить безупречную технику танцоров мирового уровня, элегантные сольные номера и па-де-де. Зрители увидят также прекрасные, полные гармонии и современные групповые номера.
В двух отделениях гала-концерта помимо жемчужин классики будут представлены и новые современные танцевальные направления.
Балетный гала-концерт „Летняя ночь“ позволит еще раз убедиться в высоком уровне нашего балетного искусства и сравнить его с выступлениями лучших танцоров из мировых мегаполисов.
На сцену выйдут великолепные Элизабетта Форменто (Испанский национальный балет), Кристиано Принципато (Эстонский национальный балет), Михал Крчмарж (Финский национальный балет) и солистка Чешского национального балета Алина Нану.
Постановщики коротких номеров: Трийну Упкин (Эстония), Евгений Гриб (Эстония) и Кристиано Принципато (Эстония). а также Вики Бромберг Психойос (США). Художественный руководитель – Сергей Упкин.
Представления балетного гала-концерта „Летняя ночь“ пройдут 5 и 6 августа. Начало в 19.00. Билеты можно приобрести в Piletitasku.