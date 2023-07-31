ФОТО | Максима Галкина в Дзинтари встретили овациями

28 июля прошел первый день фестиваля Лаймы Вайкуле „Рандеву“. На него пришли многие известные люди из мира шоу-бизнеса. Среди зрителей были Максим Галкин и Алла Пугачева, которые расположились в зрительном зале, а не в VIP-ложе. Их появление публика встретила одобрительными аплодисментами.