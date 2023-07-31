ФОТО | Максима Галкина в Дзинтари встретили овациями(7)
Среди гостей фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале был российский юморист Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева. Приход Галкина в зрительный зал „Дзинтари„ был встречен аплодисментами публики, в его сторону были направлены десятки телекамер, — сообщает Delfi.lv
28 июля прошел первый день фестиваля Лаймы Вайкуле „Рандеву“. На него пришли многие известные люди из мира шоу-бизнеса. Среди зрителей были Максим Галкин и Алла Пугачева, которые расположились в зрительном зале, а не в VIP-ложе. Их появление публика встретила одобрительными аплодисментами.
Концерты Максима Галкина можно посетить в Юрмале (6 августа), Лепае (11 августа), Резекне (13 августа), Тампере (12 сентября) и Хельсинки (13 сентября). Позднее — только в Казахстане, Польше и Израиле.