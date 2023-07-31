31.07.2023, 13:45
ВИДЕО | Карди Би швырнула микрофон в зрителя
ФОТО: | AFP
Рэп-исполнительница Карди Би бросила микрофон в фаната после того, как тот вылил на нее напиток во время выступления. Видео распространилось в социальных сетях.
В ролике видно, как один из слушателей вылил на рэпершу напиток из своего стакана. Карди Би, не задумываясь, швырнула в него микрофон в ответ.
Большинство поклонников поддержали исполнительницу, которая попыталась прекратить фанатскую тенденцию бросать предметы в артистов.
„Она сделала то, что должна была“; „Эта практика отвратительна. Надеюсь, что так будет с каждым“, — написали в комментариях.