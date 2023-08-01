ВИДЕО | Рэпер nublu встретил на музыкальном фестивале саму Пэрис Хилтон: „передай привет моему родному городу Кейла!“

На бельгийском фестивале Tomorrowland также выступала группа Cartoon из Эстонии. Вместе с ни ми на фестиваль приехал и рэпер nublu. Зажигали на фестивале и другие иностранные артисты, среди которых была Пэрис Хилтон, с которой рэперу удалось снять видео.

„Пэрис, передай привет моему родному городу Кейла!“ - обращается на видео nublu к американской певице. „ tere mu kodulinnale Keilale!“ pöördub nublu toreda palvega lühikeses klipis maailmakuulsa staari poole. „Как дела, народ? Мы на Tommorowland, зажигаем!“ - сказала на это Хилтон с широкой улыбкой, но что рэпер издал радостный звук „рррррррр“.

В комментариях к видео пользователи обрадовались тому, что nublu продвигает Кейла на мировой арене, а также предложили ему записать с Хилтон совместный трек и познакомить ее с ночной жизнью города Пярну.

Пэрис Хилтон можно назвать завсегдатаем фестиваля Tomorrowland. Она выступала там уже в 2019 и 2022 году и даже говорила, что это самый лучший музыкальный фестиваль в мире.