ФОТО | Высокая островная культура! Смотрите, как прошли Дни оперы на Сааремаа

В этом году Дни оперы на Сааремаа посетили около 10 000 человек, билеты на оперу „Аида“, балет „Лебединое озеро“ и традиционный гала-концерт оперы и балета были распроданы. Также пользовался популярностью полуночный салон Opera Royal, где в пятницу Лаури Пихлап и Марианне Лейбур выступили с ансамблем Funkifize, а в субботу состоялся концерт Рольфа Роосалу „Tribute to Bee Gees“, пишет rus.err.ee.

Самым обсуждаемым стал пятничный вечер „Аида“ - в представлении участвовали 70 волонтеров со всей Эстонии и белая лошадь по имени Ээтика c хутора Тихузе.

Главным участником Дней оперы на Сааремаа в 2023 году является Национальный театр оперы и балета Молдовы им. Марии Биешу, для которого эти гастроли стали самыми крупными в истории театра. Из Молдовы прибыло 170 человек: солисты оперы и балета, хор, оркестр, балетная труппа и техническая команда.

В следующем году главным исполнителем Дней оперы на Сааремаа, которые пройдут с 23 по 28 июля, станет Каталонская опера.