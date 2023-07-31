Айза уехала на курорт с бывшим мужем. Но это не то, о чем все подумали!

Айза уверила, что между ней и экс-супругом нет никаких романтических чувств. По словам блогерши, изначально Долматов позвал их общего сына Сэма на отдых, а ее взял „для перевозки“. Бизнесвумен уточнила, что мальчик думал над предложением месяц, прежде чем навестить отца.

„Быть родителями в разводе очень сложно. Вообще быть родителем сложно. Никто не знает, как себя вести“, — заявила Айза.

Айза и Гуф развелись в 2014 году. Причиной расставания стали измены музыканта и его пагубные привычки. Айза рассказывала, что их союз был нездоровым. Бывшие супруги пытались сохранить дружеские отношения, однако в июне 2023 года они снова начали конфликтовать в социальных сетях.

В том же месяце сын Гуфа Сэм признался, что не виделся с отцом уже несколько месяцев. Он уточнил, что вряд ли будет общаться с родителем. Мальчик также рассказал, почему ходит к психологу. По словам сына артиста, он прорабатывает свои травмы из-за того, что рос без отца. Возможно, это и сподвигло рэпера на совместный отдых. Исправит ли он часть своих ошибок — неизвестно.