Шоубиз
31.07.2023, 18:13

ВИДЕО | Лайма Вайкуле рассказала о своем отношении к балтийской погоде. Как прошел второй день фестиваля в Юрмале

 
"Стиль жизни"
ФОТО: "Стиль жизни"

Еще один день музыкального фестиваля Rendezvous подарил зрителям уникальную возможность насладиться бенефисом музы фестиваля – Лаймы Вайкуле. Этот вечер стал исключительным и незабываемым, поскольку впервые в истории фестиваля Лайма Вайкуле подарила своим поклонникам бенефисный концерт.

Этот вечер стал исключительным и незабываемым, поскольку впервые в истории фестиваля Лайма Вайкуле подарила своим поклонникам бенефисный концерт.

Во второй день на фестивале также выступил Максим Галкин, Элина Нечаева и другие. Смотрите видео!

Следите за новыми выпусками программы „Стиль жизни“ по воскресеньям на TV3+ с музыкального фестиваля Rendezvous.

Подробнее о программе фестиваля читайте здесь.

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