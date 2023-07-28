31.07.2023, 18:13
ВИДЕО | Лайма Вайкуле рассказала о своем отношении к балтийской погоде. Как прошел второй день фестиваля в Юрмале
ФОТО: "Стиль жизни"
Еще один день музыкального фестиваля Rendezvous подарил зрителям уникальную возможность насладиться бенефисом музы фестиваля – Лаймы Вайкуле. Этот вечер стал исключительным и незабываемым, поскольку впервые в истории фестиваля Лайма Вайкуле подарила своим поклонникам бенефисный концерт.
Этот вечер стал исключительным и незабываемым, поскольку впервые в истории фестиваля Лайма Вайкуле подарила своим поклонникам бенефисный концерт.
Во второй день на фестивале также выступил Максим Галкин, Элина Нечаева и другие. Смотрите видео!
Следите за новыми выпусками программы „Стиль жизни“ по воскресеньям на TV3+ с музыкального фестиваля Rendezvous.
Подробнее о программе фестиваля читайте здесь.