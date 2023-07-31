„Структурам безопасности нужен месяц“. Концерт Макса Коржа в Риге переносится на сентябрь

„Структурам безопасности нужен дополнительно месяц, чтобы подготовить Ригу к концерту. Братики, сестрички, мне самому дико неприятно вам это сообщать, осознавая сколько планов обрушится. Вы и без меня понимаете что это, к сожалению, не обычный концерт. Но если мы уже решили добить его до конца, давайте сделаем это“, – добавил музыкант.

Концерт Коржа в Риге предварительно состоится 2 сентября.

Ранее организаторы концерта сообщили, что он почти распродан.

„На сегодняшний день не осталось практически ни одного сидячего места. Мы не верили, но Корж заставил в это поверить и все сводится к тому, что будет продан весь стадион „Даугава“. А это более 35 тысяч человек. Мы всячески пытаемся расширить стоячую зону насколько это возможно“ - рассказал один из представителей организаторской компании „Party Pa“.

„Это будет настоящее шоу. В данный момент мы всеми силами собираем пиротехнику, свет и звук из множества стран Европы, чтобы воплотить то, что задумала команда Макса Коржа“, - рассказывает представитель технического отдела концерта. — „Для такой большой площадки нужно большое количество фейерверков, пиротехники, дымовых установок и множества различных технических составляющих, которые почувствует каждый гость концерта во всех зонах“.

На концерте в Риге музыкант исполнит свои лучшие песни, а также новые работы. Все ранее приобретенные билеты действительны на новую дату. Билеты на концерт доступны на официальной странице мероприятия www.korzhriga.lv.