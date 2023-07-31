Алексей Панин назвал своего соблазнителя — известного актера

Соблазнителем оказался Андрей Харитонов. Он прославился с первой же крупной роли — в фильме „Овод“. Затем снялся в таких фильмах как „Звезда и смерть Хоакина Мурьеты“, „Вольный ветер“, „Тайна „Чёрных дроздов“, „Человек-невидимка“, „Жизнь Клима Самгина“, „Загадка Эндхауза“ и других. Актёр ушёл из жизни летом 2019 года, не дожив месяц до 60-летия.

„Я приехал [к нему в квартиру], мне было тогда 18 лет. Он поставил какое-то порно, попытался как-то что-то... Он понял, что я испугался, хотя мне хотелось на самом деле“, — рассказал Панин.

Он уточнил, что до этого не имел прямого гомосексуального опыта со взрослым мужчиной. По словам Панина, до этого он целовался с мальчиками, с которыми ходил на плавание. Помимо этого, отметил актер, они занимались оральным сексом. При этом Панин заверил, что он не гомосексуалист. Актер подчеркнул, что они с женой могут позвать мужчину для занятия сексом и „с удовольствием“ втроем предаться любовным утехам.