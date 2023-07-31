31.07.2023, 19:54
Таллиннская неожиданность: Ласнамяэ проводил последний день июля грудой снега(6)
ФОТО: Delfi lugeja
В Таллинне, в последний день июля, у ледового дворца Тондираба была замечена груда снега. Это необычное явление вызвало удивление среди местных жителей, а дети от находки были просто в восторге.
Погода в этот день была теплой и солнечной, поэтому появление снега казалось необычным и загадочным. Многие люди сфотографировали эту неожиданность и поделились фотографиями не только в социальных сетях, но и прислали в редакцию Delfi.
Остается только догадываться, каким образом снег оказался на улице в июле. Кто-то предположил, что источник снега - ледовый каток, точнее то, что от него осталось. Скорее всего, этот снег остался после чистки льда катка.