31.07.2023, 21:25
ФОТО и ВИДЕО | На фестивале Лаймы Вайкуле Галкин спел на латышском(10)
ФОТО: | Ritvars Stankevičs
В прошедшие выходные в Юрмале состоялся третий день фестиваля певицы Лаймы Вайкуле. В субботу в рамках Laima RendezVous Jūrmala 2023 на сцене концертного зала „Дзинтари“ произошло особенное событие — впервые в истории фестиваля Лайма подарила своим поклонникам бенефисный концерт.
Однако вишенкой на торте стало выступление Максима Галкина, который совместно с Лаймой исполнил композицию Раймонда Паулса „Листья желтые“ на латышском языке, пишет Delfi Life.
На сцене также спели приглашенные друзья артистки: BLANKA, Янис Стибелис, Markus Riva, SunStroke Project, Patrisha, Элина Нечаева и Деницса Караславова. Выступления Лаймы по традиции были сопровождены украинским Freedom Ballet.