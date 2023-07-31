ФОТО и ВИДЕО | На фестивале Лаймы Вайкуле Галкин спел на латышском

В прошедшие выходные в Юрмале состоялся третий день фестиваля певицы Лаймы Вайкуле. В субботу в рамках Laima RendezVous Jūrmala 2023 на сцене концертного зала „Дзинтари“ произошло особенное событие — впервые в истории фестиваля Лайма подарила своим поклонникам бенефисный концерт.