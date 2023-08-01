Актер сериала „Эйфория“ умер в возрасте 25 лет
Американский актер Ангус Клауд, наиболее известный по роли наркодилера Феско в сериале НВО „Эйфория“, умер в своем доме в Окленде, штат Калифорния, в возрасте 25 лет, сообщает Variety.
В заявлении семьи актера говорится, что на прошлой неделе он похоронил своего отца и тяжело переживал эту утрату, пишет „Медуза“.
„Единственное утешение, которое есть у нас, это знать, что теперь Ангус воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто говорил о своем психическом здоровье, и мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим“, — сообщили родные Клауда.
Роль в „Эйфории“ стала дебютом для Ангуса Клауда. Он участвовал в съемках обоих сезонах сериала НВО в 2019 и 2022 годах и считался одним из фаворитов фанатов „Эйфории“. Выход третьего сезона сериала ожидался в 2024 году. Помимо съемок в „Эйфории“, Ангус Клауд снялся в фильмах „Северный Голливуд“ (2021), „Линия“ (2023) и нескольких видеоклипах.