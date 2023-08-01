Актер сериала „Эйфория“ умер в возрасте 25 лет

„Единственное утешение, которое есть у нас, это знать, что теперь Ангус воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто говорил о своем психическом здоровье, и мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим“, — сообщили родные Клауда.