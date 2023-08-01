В Кренгольмской мануфактуре в Нарве состоится показ современного балета на музыку Depeche Mode

18 августа „Another World“ («Другой мир“) будет показан в Кренгольмской мануфактуре в рамках Дней оперы в Нарве. Двухчасовая постановка амбициозного литовского балетного театра Baltic Ballet Theatre (Балтийский театр балета) объединяет в себе разные жанры искусства, предлагая впечатления, состоящие из символов, философии, образов и энергичной музыки. Многие из принимающих участие в постановке танцоров и сами являются фанатами Depeche Mode, и все члены труппы абсолютно согласны в том, что звучащие со сцены слова песен и мелодии содержат столько драматизма, что передать его в танце – небанальная задача. Все это требует больших усилий и оставляет незабываемые впечатления.

„В этом представлении на сцене в составе труппы профессиональные ветераны балета, а вместе с ними – недавние выпускники балетной школы. Вместе они отважно принимают вызовы неординарной балетной постановки. Труппа действует в Вильнюсе, и ее основной стиль танца – новый классический балет“, – говорит постановщик и хореограф „Another World“ Мария Симона Шимулинайте.

В 2012 году постановка удостоилась награды PixelAWARDS за внедрение творческих цифровых решений в шоу и его разработку.

VII Дни оперы в Нарве пройдут в стенах Кренгольмской мануфактуры и во дворе Нарвской арт-резиденции с 16 по 19 августа. В рамках фестиваля состоятся две премьеры – оперы Белы Бартока „Замок герцога Синяя Борода“ и оперы Франческо Чилеа „Адриана Лекуврёр“. Фестиваль также посетят опера Джованни Перголези „Служанка-госпожа“ в исполнении Литовской национальной оперы и основанный на музыке Depeche Mode современный балет „Another World“ в исполнении Балтийского театра балета. В программе также балет Евгения Гриба „Flesh“, премьера которого состоялась на Днях оперы в Нарве в 2022 году.

Дополнительная информация на сайте www.narvaopera.ee