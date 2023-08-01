Время летит! Одна из звезд сериала „Друзья“ отметила 60-летие. Вот как ее поздравили коллеги по сериалу

„Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в чествовании одного из моих самых любимых людей на планете. Лиза Кудроу! Она была моим другом и моей семьей почти 30 невероятных лет", — написала 54-летняя Энистон. — Я дорожу тобой… Я люблю тебя, мой милый Флуш. Одна из самых талантливых комедианток/актрис, с которыми я имела честь работать все эти славные годы и даже больше! С днем ​​рождения, Лиза!“

„Ты самая умная, самая веселая, самый вдумчивый человек. Я всегда чувствую, что меня видят и любят, когда я рядом с тобой“, — присоединилась Кортни Кокс, которая отметит аналогичный юбилей следующим летом.

Актрисы „Друзей“ продолжают тепло общаться спустя почти 30 лет с момента выхода „Друзей“ в 1994 году. Они работали вместе на протяжении 10 сезонов, и эти отношения вышли за рамки съемочной площадки. В феврале этого года Кортни Кокс удостоилась именной звезды на голливудской Аллее славы. Энистон и Кудроу порадовались за подругу и с удовольствием поддержали ее на церемонии награждения.