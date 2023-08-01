ФОТО | Пугачева, Галкин, Макаревич - все звезды в сборе! Смотрите, как прошел музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале

Зал был наполнен до отказа. Люди собрались со всей Латвии и зарубежья, чтобы насладиться выступлениями артистов из разных уголков мира и на одной сцене. Среди гостей мероприятия также были приглашенные Лаймой Вайкуле украинские военные, которые сейчас проходят реабилитацию в центре VAIVARI. Муза фестиваля подарила каждому из них собственноручно

подписанную открытку с пожеланием.

Почетными гостями мероприятия стали легендарная певица Алла Пугачева и талантливый шоумен Максим Галкин, которые не только поддерживают Лайму Вайкуле, но и разделяют её взгляды и позицию относительно войны в Украине.

На сцену зала „Дзинтари“ вышли такие звезды мирового уровня, как Айя Андреева, Янис Стибелис, Интарс Бусулис, победитель Евровидения 2017 года из Португалии Сальвадор Собрал, сама Лайма Вайкуле, Веру Брежнева, Андрей Макаревич, Нино Катамадзе, оперная дива Инеса Галанте и другие. Из эстонских исполнителей в выступлениях участвовали Уку Сувисте и Элина Нечаева. А наибольший интерес вызвали Верка Сердючка, Макс Барских и Танита Тикарам.

Напоминаем, что этот год Laima Rendezvous Jūrmala был посвящен поддержке Украины. На портале ziedot.lv был открыт благотворительный номер, и за 4 дня фестиваля собрано 3629 евро. Номер остается открытым, и у вас все еще есть возможность направить свою поддержку детям, пострадавшим от войны. Собранные средства помогут привезти в Латвию 20 детей из Украины на отдых в лагерь.