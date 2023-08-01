Пригожин уехал в Беларусь (теперь Иосиф)

В конце прошлого сезона Сергей Соседов заявил, что больше не будет курировать участников музыкального конкурса несмотря на то, что его подопечный завоевал первое место во втором сезоне. С 2010 по 2015 годы Сергей был наставником в аналогичном украинском шоу, но там его „ученики“ выше второго места не поднялись.

В конце декабря 2022 года Соседов поругался с другим членом жюри, певицей Ольгой Бузовой прямо в эфире телешоу. Соседов рассказал, что певица безответственно относится к съемкам шоу и не приходит на репетиции. Он раскритиковал слова Бузовой о том, что она „живет проектом“. „Это все позы, это все позы и все это понты. Я терпеть не могу понты, мне это все чуждо“, — возмущался критик. Впрочем, периодические стычки Соседова и Бузовой стали „фишкой“ шоу.