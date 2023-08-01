„Ван-Пис“, „Асока“ и возвращение „Псов резервации“: 10 главных сериалов августа
В конце лета большая часть сериальной индустрии медленно, но верно отправляется в спячку, чтобы вновь заявить о себе в осенний сезон. В этом году новых релизов особенно мало — зато какие: экранизация культового аниме „Ван-Пис“ от Netflix, интригующий детектив от автора The OA Брит Марлинг, а также долгожданная „Асока“ — спин-офф „Звездных войн“ с Розарио Доусон в главной роли. Вместе с Delfi.lv Рассказываем по порядку о главных сериалах августа.
„Трепет сердца“ (2 сезон)
В прошлом году Netflix покорил подростковую (и не только) аудиторию нежной экранизацией янг-эдалт комиксов Элис Осман „Трепет сердца“. По сюжету, двое старшеклассников — застенчивый Чарли (Кит Коннор) и красавец-спортсмен Ник (Джо Лок) — влюбляются друг в друга, вопреки судьбе и собственным нравственным убеждениям. Ник, в отличие от Чарли, испытывает проблемы с осознанием собственной сексуальной идентичности. Для него новые отношения становятся если не трансформацией, то определенным кризисом личности и мировосприятия. Режиссером „Трепета сердца“ выступила Эрос Лин (“Убийство на пляже“), а место сценариста заняла сама Элис Осман.
Второй сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, первая серия выйдет 3 августа на Netflix.
„Псы резервации“ (3 сезон)
Комедийный сериал „Псы резервации“ от режиссера и сценариста „Тора“ Тайки Вайтити возвращается в эфир с новым сезоном. Действие шоу разворачивается вокруг четырех коренных американцев, которые зарабатывают на жизнь путем мелких краж и мошенничества. Главные герои делают все возможное, чтобы выбраться из провинциального городка в Оклахоме и переехать в солнечную Калифорнию. Однако на пути к мечте их ждет множество препятствий. Помимо Тайки Вайтити, шоураннером проекта выступил Стерлин Хайхо, для которого „Псы резервации“ стали дебютной работой в индустрии.
Третий сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, первая серия выйдет 10 августа на Hulu.
„Убийства в одном здании“ (3 сезон)
Еще один громкий камбэк — детективная комедия „Убийства в одном здании“ с Селеной Гомес, Стивом Мартином и Мартином Шортом получила третий сезон. Напомним, что события сериала фокусируются на группе детективов-любителей, которые ведут собственный подкаст. Каждый отдельный сезон „Убийств в одном здании“ посвящен новому преступлению, расследование которого, так или иначе, увлекает главных героев. Шоураннером проекта выступил Джон Хоффман (“Лохматый спецназ“). За последние годы „Убийства в одном здании“ прочно заняли нишу самых рейтинговых ситкомов 20-х: наряду с „Удивительной миссис Мэйзел“ и „Барри“.
Третий сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, первая серия выйдет 9 августа на Hulu.
„Обезболивающее“
В прошлом году на Венецианском кинофестивале состоялся триумф документального фильма „Вся красота и кровопролитие“, сюжет которого посвящен деятельности частной фармацевтической компании Purdue Pharma, спровоцировавшей опиоидную лихорадку в США. Сериал „Обезболивающее“ сценарного дуэта Мика Фитцермана-Блю и Ноя Харпстера, подаривших нам сиквел „Малефисенты“ и „Прекрасный день по соседству“ с Томом Хэнксом, педалирует схожие тезисы. Действие шоу вращается вокруг детектива Эди (Узо Адуба), который ведет расследование грязных махинаций Purdue Pharma и приходит к шокирующим выводам.
Первый сезон сериала будет состоять из 8 эпизодов, первая серия выйдет 11 августа на Netflix.
„Обратная сторона Земли“ (4 сезон)
Мультипликационная комедия „Обратная сторона Земли“ возвращается на малые экраны с новым, четвертым сезоном, но уже без своего создателя Джастина Ройланда, которого обвинили в домашнем насилии. Стоит отметить, что участия Ройланда в его главном проекте — седьмом сезоне „Рика и Морти“ — также ожидать не стоит, даже с учетом того, что американский суд встал на сторону Ройланда. Действие „Обратной стороны Земли“ разворачивается вокруг семейства инопланетян, чей космический корабль потерпел крушение на Земле. Герои вынужденно приспосабливаются к человеческой культуре, то и дело попадая впросак.
Четвертый сезон сериала будет состоять из двенадцати эпизодов, первая серия выйдет 15 августа на Hulu.
„В ударе“ (2 сезон)
Peacock возвращает зрителям комедийное шоу „В ударе“, сюжет которого разворачивается вокруг неудачника Крейга (Крейг Робинсон): он решает поучаствовать в охоте на змей ради так называемых быстрых денег — тому, кто убьет большее количество рептилий, обещан приз в 20 тысяч долларов. По мере развития событий герой знакомится с авантюрной таксисткой Джиллиан, которая предлагает Крейгу разделить приз. По словам создателя „В ударе“ Люка Деля Тредичи, его шоу — сатира на богатых людей, которые не знают, куда деть свои деньги.
Второй сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, первая серия выйдет 18 августа на Peacock.
„Асока“
Сложно представить месяц без очередного дополнения к „Звездным войнам“. Новый сериал по киновселенной Джорджа Лукаса расскажет о судьбе Асоки Тано (Розарио Доусон) — бывшей ученице Энакина Скайуокера, чье дебютное появление состоялось во втором сезоне „Мандалорца“. О предыстории Асоки известно не так уж и много, а вот кастинг грядущего шоу действительно впечатляет: продюсеры обещают возвращение Хайдена Кристенсена, исполнителя роли Энакина Скайуокера. Кроме того, в „Асоке“ задействованы звезда „Скотта Пилигрима против всех“ Мэри Элизабет Уинстед и Дэвид Теннант, знакомый многим по сериалу „Доктор Кто“.
Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, пилотная серия выйдет 24 августа на Disney+.
„Убийства на краю света“
Интригующий своим заголовком сериал „Убийства на краю света“ является новым проектом амбициозной сценаристки Брит Марлинг, автора культового The OA, который уже успели окрестить вторым „Твин Пиксом“. В „Убийствах на краю света“ Брит, как обычно, выступила в соавторстве со своим постоянным сценаристом Заком Батманглиджем (“Группировка „Восток“"). Главные роли в сериале сыграли звезда „Короны“ Эмма Коррин, Клайв Оуэн и Харрис Диккинсон из „Треугольника печали“. Сюжет шоу исполнен в классической манере Агаты Кристи. Загадочный миллиардер приглашает в свой уединенный особняк 12 незнакомцев, один из их будет вскоре убит. И только детектив-любитель сможет раскрыть это дело.
Первый сезон сериала будет состоять из семи эпизодов, пилотная серия выйдет 30 августа на Hulu.
„Ван-Пис“
Netflix продолжает расширять свою картотеку киноадаптациями. На очереди популярная японская манга „Ван-Пис“. Сюжет шоу развернется вокруг мальчика-подростка Манки Д. Лаффи (Иньяки Годой), который мечтает найти легендарное сокровище под названием „Ван-Пис“. Для того чтобы осуществить желаемое, Манки решается на серьезный риск — съедает волшебный фрукт, который дарит ему сверхспособности. Главный герой также набирает команду друзей и вместе с ними отправляется в захватывающее морское путешествие.
Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, пилотная серия выйдет 31 августа на Netflix.
„Арчер“ (14 сезон)
Культовая шпионская пародия на „Джеймса Бонда“ также возвращается в эфир аж с 14 сезоном. Многие поклонники „Арчера“ убеждены, что его лучшие времена уже давно прошли — рейтинги последних сезонов шоу упорно стремятся вниз. Тем не менее всегда есть шанс на внезапный ренессанс сериала. Главный герой „Арчера“ — спецагент и, по совместительству, легкомысленный ловелас, который раскрывает крупнейшие международные аферы под эгидой собственной матери, бывшей любовницы и безумно влюбленной фанатки.
Четырнадцатый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, первая серия выйдет 31 августа на FX.