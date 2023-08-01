„Ван-Пис“, „Асока“ и возвращение „Псов резервации“: 10 главных сериалов августа

Еще один громкий камбэк — детективная комедия „Убийства в одном здании“ с Селеной Гомес, Стивом Мартином и Мартином Шортом получила третий сезон. Напомним, что события сериала фокусируются на группе детективов-любителей, которые ведут собственный подкаст. Каждый отдельный сезон „Убийств в одном здании“ посвящен новому преступлению, расследование которого, так или иначе, увлекает главных героев. Шоураннером проекта выступил Джон Хоффман (“Лохматый спецназ“). За последние годы „Убийства в одном здании“ прочно заняли нишу самых рейтинговых ситкомов 20-х: наряду с „Удивительной миссис Мэйзел“ и „Барри“.

Третий сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, первая серия выйдет 10 августа на Hulu.

Комедийный сериал „Псы резервации“ от режиссера и сценариста „Тора“ Тайки Вайтити возвращается в эфир с новым сезоном. Действие шоу разворачивается вокруг четырех коренных американцев, которые зарабатывают на жизнь путем мелких краж и мошенничества. Главные герои делают все возможное, чтобы выбраться из провинциального городка в Оклахоме и переехать в солнечную Калифорнию. Однако на пути к мечте их ждет множество препятствий. Помимо Тайки Вайтити, шоураннером проекта выступил Стерлин Хайхо, для которого „Псы резервации“ стали дебютной работой в индустрии.

Второй сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, первая серия выйдет 3 августа на Netflix.

В прошлом году Netflix покорил подростковую (и не только) аудиторию нежной экранизацией янг-эдалт комиксов Элис Осман „Трепет сердца“. По сюжету, двое старшеклассников — застенчивый Чарли (Кит Коннор) и красавец-спортсмен Ник (Джо Лок) — влюбляются друг в друга, вопреки судьбе и собственным нравственным убеждениям. Ник, в отличие от Чарли, испытывает проблемы с осознанием собственной сексуальной идентичности. Для него новые отношения становятся если не трансформацией, то определенным кризисом личности и мировосприятия. Режиссером „Трепета сердца“ выступила Эрос Лин (“Убийство на пляже“), а место сценариста заняла сама Элис Осман.

Третий сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, первая серия выйдет 9 августа на Hulu.

„Обезболивающее“

В прошлом году на Венецианском кинофестивале состоялся триумф документального фильма „Вся красота и кровопролитие“, сюжет которого посвящен деятельности частной фармацевтической компании Purdue Pharma, спровоцировавшей опиоидную лихорадку в США. Сериал „Обезболивающее“ сценарного дуэта Мика Фитцермана-Блю и Ноя Харпстера, подаривших нам сиквел „Малефисенты“ и „Прекрасный день по соседству“ с Томом Хэнксом, педалирует схожие тезисы. Действие шоу вращается вокруг детектива Эди (Узо Адуба), который ведет расследование грязных махинаций Purdue Pharma и приходит к шокирующим выводам.

Первый сезон сериала будет состоять из 8 эпизодов, первая серия выйдет 11 августа на Netflix.

„Обратная сторона Земли“ (4 сезон)

Мультипликационная комедия „Обратная сторона Земли“ возвращается на малые экраны с новым, четвертым сезоном, но уже без своего создателя Джастина Ройланда, которого обвинили в домашнем насилии. Стоит отметить, что участия Ройланда в его главном проекте — седьмом сезоне „Рика и Морти“ — также ожидать не стоит, даже с учетом того, что американский суд встал на сторону Ройланда. Действие „Обратной стороны Земли“ разворачивается вокруг семейства инопланетян, чей космический корабль потерпел крушение на Земле. Герои вынужденно приспосабливаются к человеческой культуре, то и дело попадая впросак.

Четвертый сезон сериала будет состоять из двенадцати эпизодов, первая серия выйдет 15 августа на Hulu.

„В ударе“ (2 сезон)