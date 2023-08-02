Любимый многими оркестр Шёнбруннского замка возвращается в Эстонию

Большой Венский новогодний концерт проводится уже несколько десятилетий, и его смогли увидеть по телевидению жители более чем 90 стран, включая Эстонию. Своим большим Венским новогодним концертом музыкальный коллектив шлет миру теплые приветствия, любовь, надежду и мир. При этом публика Эстонии может сопереживать выступлению оркестра на эстонской земле вот уже шестой год подряд. Предыдущие выступления оркестра в Эстонии получили огромное признание, аншлаги и стоячие овации.

Оркестр Шёнбруннского замка, основанный в 1997 году, представляет собой престижный венский ансамбль камерной музыки, состоящий из исключительно талантливых музыкантов, приглашенных из различных известных оркестров Вены. Их ежедневные концерты в Оранжерее Шёнбруннского дворца посещаются туристами со всего мира и принесли им международное признание.

На предстоящих представлениях таллиннская и тартуская публика будет иметь возможность присоединиться к исполнению „Марша Радецкого“ Иоганна Штрауса, аплодируя в такт под управлением дирижера. Конечно же, среди исполняемых произведений будет много известных и любимых композиций, которые наполнят радостью сердце каждого любителя классической музыки.

„Музыканты оркестра Шёнбрунна словно подпитываются чистой энергией и энтузиазмом публики – с такой энергией и радостью они исполняют свою программу, – рассказывает один музыкальный критик о своем опыте. – Это отнюдь не нудная опера: концерт был энергичным и полностью меня поглотил. Дирижер общался с публикой в дружелюбной и щедрой манере, показывая нам, когда аплодировать. Любовь, предательство, флирт, драма и эмоции разворачивались прямо на наших глазах“.

Продажа билетов на эти необыкновенные выступления оркестра Шёнбрунна в Таллинне и Тарту уже началась для членов концертного клуба Live Nation. Публичная продажа начнется 1 августа в 10:00 на сайте и в торговых точках Piletilevi.