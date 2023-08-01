Верка Сердючка возвращается! Артист даст еще один большой концерт в странах Балтии

Верка Сердючка — это сценический псевдоним Андрея Данилко. Он выступает в этом образе уже более 30 лет и за это время успел заработать себе миллионную аудиторию поклонников по всему миру.

Впервые о Верке Сердючке мы услышали в далеком 1993 году. Артистка появилась перед зрителем в образе проводницы с огромным бюстом. Тогда Сердючка носила голубую рубашку, пиджак в пайетках, короткую юбку и берет. Образ очень полюбился поклонникам, как и ее жизненные шутки:

За это время Верка завоевала большинство поклонников по всему миру, выпустила множество хитов, сменила невероятное количество образов и заняла второе место на „Евровидении“.

— С каждым нашем шоу сейчас мы хотим напомнить о том времени, когда все мы были немного радостней! Мы приезжаем, чтобы поддержать, поплакать и, конечно же, вместе повеселиться! И убедиться еще раз, что добро всегда побеждает зло. – сказал в одном из интервью Андрей Данилко.

На концерте в Риге артист выступит с особой концертной программой, где исполнит свои лучшие песни. Билеты доступны во всех кассах „Biļešu Serviss“.