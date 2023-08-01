ВИДЕО | Макаревич на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале: очень люблю Эстонию. Буду рад с вами встретиться, клянусь!

Lаima Rendezvous Jūrmala – фестиваль, который заставил затаить дыхание. Вчера завершившийся музыкальный марафон был не просто успехом, он стал настоящим триумфом искусства!

Среди выступавших на сцене были звезды мирового уровня, включая победителя Евровидения 2017 года из Португалии Сальвадора Собрала, саму Лайму Вайкуле, Веру Брежневу, Андрея Макаревича, Нино Катамадзе, оперную диву Инесу Галанте и многих других.

Смотрите, как прошел последний день фестиваля!

Следите за новыми выпусками программы „Стиль жизни“ по воскресеньям на TV3+ с музыкального фестиваля Rendezvous.

Подробнее о программе фестиваля читайте здесь.