„Звездному хирургу“ поступают угрозы и от Славы, и от поклонников „искалеченных“ звезд

„Сегодня мною было подано несколько заявлений в правоохранительные органы касаемо правонарушений в мой адрес — вторжение в частную жизнь, раскрытие банковской тайны, вымогательство и что самое страшное и неприятное — угрозы убийством мне и моей семье“, — заявил Хайдаров.

Свое отношение к происходящему также высказала супруга хирурга Светлана, которая заявила, что нынешняя ситуация — пример того, как важно отстаивать свои границы.

„И пусть рассудит суд. Все материалы дела и переписки заверены, свидетели опрошены. Дальше так продолжаться не может…“ — добавила она.

Сама Слава опровергла, что угрожала семье пластического хирурга. „Сейчас это прямая клевета. Потому что дело идет между мной, Любой (Успенской) и Тимуром Хайдаровым, и сейчас говорят, что ему угрожает. Ты тогда скажи, кто угрожает! Потому что все думают на нас. Это клевета!“ — негодует певица.