Смотрите, как изменится дорожное движение в связи с концертом Depeche Mode в Таллинне

6 августа в Эстонию прибудет легендарный и любимый в наших краях коллектив Depeche Mode. По словам продакшн-менеджера Live Nation Сийма Арусаара, продюсирование концерта на этот раз связано с целым рядом трудностей. Техника прибудет в Эстонию из пяти разных стран, и к этому добавляется собственный технопарк коллектива, тоже довольно впечатляющий. Большим событием можно считать и доставку из Дании сцены, аналогов которой в странах Балтии нет. После концерта она останется здесь навсегда и найдет применение на будущих крупных событиях.

Поскольку строительство сцены на Певческом поле займет несколько дней, а спустя меньше чем неделю после концерта Depeche Mode, то есть 12 августа, состоится еще один грандиозный концерт – выступление The Weeknd, то водителей просят быть особенно внимательными в период с 1 по 14 августа. В окрестностях Певческого поля ожидается большое количество большегрузов, которые будут доставлять все необходимое для незабываемых впечатлений.

По словам руководителя Meeskond Security Эйго Сыстера, всем участникам движения, а особенно тем, кто будет передвигаться в окрестностях Певческого поля, следует рассчитывать время с запасом и найти другие подходящие маршруты. „Мы просим водителей следить за указателями и другими средствами организации движения, которые будут установлены на улицах и дорогах“, – предупреждает он.

Сыстер добавляет, что в периоды, когда концерт будет начинаться и заканчиваться, нужно быть готовыми к тому, что движение в непосредственной близости к Певческому полю будет перекрыто. „Необходимо время, чтобы публика в количестве примерно 40 000 человек рассосалась“, – добавляет он.

Руководитель Meeskond Security рекомендует не приезжать на концерт на машине. „Парковка в окрестностях Таллиннского певческого поля будет затруднена, транспортная нагрузка непосредственно перед мероприятием будет очень большая“, – отмечает Сыстер.

Парковка в зонах зеленых насаждений или в не предназначенных для этого местах грозит денежным штрафом. Больше информации о парковке и организации движения можно найти ЗДЕСЬ .