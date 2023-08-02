ФОТО | Фестиваль „Биргитта“ откроется премьерой комической оперы „Кризис“. Смотрите, как проходят репетиции

По словам директора Таллиннской филармонии Леннарта Сундья, фестиваль „Биргитта“ выделяется среди других музыкальных фестивалей региона тем, что программа не базируется на конкретной труппе, театре или оркестре, а каждая постановка – особенная.

„На сцене фестиваля выступят ERSO, камерный хор Эстонской филармонии, театр „Ванемуйне“, хор Латвийского радио, Таллиннский камерный оркестр, группа Ultima Thule, не говоря уже об известных солистах из Эстонии и из-за рубежа. Стоит также отметить, что уже второй год подряд на фестивале представлена ​​новая опера эстонского композитора“, - рассказал Сундья.

„В этом году фестиваль можно было бы назвать „От кризиса к радости“, поскольку он начинается с комической оперы Тимо Штайнера и Андри Лууба „Кризис“ и заканчивается 9-й симфонией Бетховена. Я надеюсь, что в будущем поводов исполнять „Оду к радости“ будет все больше“, - добавил художественный руководитель фестиваля Тыну Кальюсте.

Комическая опера „Кризис“ — это история личного кризиса маленького человека в большом мире, которая заставляет зрителя задуматься о важном. По словам композитора Тимо Штайнера, к написанию оперы его подтолкнуло ощущение, что мировые кризисы кажутся бесконечными, а мы продолжаем попадать в новые кризисы, несмотря на то что старые все еще продолжаются.

„С другой стороны, личный кризис – вполне себе реальная вещь. Назовем это кризисом среднего возраста или чем-то в этом роде, но когда он наступает – он охватывает полностью“, - сказал Штайнер. Опера будет исполнена дважды, 4 и 5 августа. Смотрите фото с репетиции!

8 августа на сцене „Биргитты“ будет показана самая зрелищная постановка театра „Ванемуйне“ – „Тристан и Изольда“, премьера которой состоялась в апреле этого года. Эта история о высоких чувствах является одним из самых известных произведений Рихарда Вагнера. Музыкальный руководитель и дирижер спектакля Ристо Йоост рекомендует обязательно посмотреть „Тристана и Изольду“, поскольку там участвуют прекрасные исполнители.