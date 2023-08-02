Из официанта фастфуда в главную звезду „Эйфории“: жизнь Ангуса Клауда, которая оборвалась в 25 лет
Он никогда не грезил актерской карьерой и даже не думал, что однажды станет лицом мировых брендов. Вспоминаем Ангуса Клауда, чья звезда неожиданно ярко загорелась в обыкновенной закусочной, и так же быстро потухла на пике популярности от семейного горя, пережить которое у него не хватило сил, пишет Starhit.
Растянутая футболка, спортивные штаны, цепочка на шее и неизменно грустный взгляд — таким каждый из нас запомнит Ангуса Клауда. Веснушчатый американец со шрамом на голове, полученным после падения в строительную яму, не имел профессионального образования и после окончания местной школы искусств (по технической специальности) отправился работать в нью-йорский ресторан быстрого питания Woodland. Все шло своим чередом, пока в один день Дженнифер Вендитти не забежала туда перекусить между рабочими встречами. Так, в 2018 году кастинг-директор сериала „Эйфория“ заметила голубоглазого рыжего парня и сразу поняла: „Он именно тот, кто нам нужен“.
Дальше все происходило, как во сне. Ангус согласился на прослушивание, ведь терять ему было нечего. Его утвердили на роль Феско, наркодиллера, который всеми силами пытается вытащить главную героиню Ру из смертельного болота. Он закрытый, спокойный, а порой настоящий романтик. Клауд сыграл парня с непростой судьбой. Девушки по всему миру начали влюбляться в его необычную внешность и буквально сходили с ума по этому воплощению контраста между высокой моралью и разборками с наркомафией. В отличие от своих коллег, персонаж Феско практически полностью был списан с Ангуса. Костюмерам даже не пришлось заморачиваться по поводу образов для героя Клауда:
„Футболка, в которой я снимался в пилотной серии, была из моего гардероба. В общем-то Фес носит ту же самую одежду, что и я сам в обычной жизни. Конечно, некоторые брендовые вещи мне подбирал художник по костюмам, но она хорошенько прочувствовала мой стиль“.
Если в первом сезоне экранного времени у О'Нилла было не так много, во втором сценаристы услышали поклонников и создали ему полноценную сюжетную линию. Сейчас он защищает брата по кличке Пепельница от возможных ошибок и рейдов бандитов, потом смущенно общается с Лекси Ховард, отличницей, которая по иронии судьбы обратила внимание на хулигана. Он может быть разным, но судьба выставила фокус на его жизни: Феско тот, каким его сделало трудное детство. Постоянные флэшбеки и обиды не позволяют ему проявлять эмоции и заставляют оставаться там, где он сейчас есть.
Сам Клауд крайне редко давал интервью. После оглушительного успеха „Эйфории“ все актеры стали настоящими звездами. Сериал ненавидели родители подростков, а те, в свою очередь, неизменно продолжали смотреть новые эпизоды и подпевать незамысловатым саундтрекам Labrinth. Появляясь на ковровой дорожке, Ангус заставлял девушек визжать от счастья, а сам он хоть и позировал на мероприятиях Louis Vuitton, снимался для популярных журналов и становился лицом кампаний Fila и Gap, кажется, лелеял в себе какую-то боль.
После премьеры второго сезона в жизни актера настал непростой период. Одна из девушек опубликовала в Твиттере пост, где заявила, что когда-то давно Клауд изнасиловал ее подругу. Спустя время о себе дала знать и сама жертва. Она написала, что пока не готова раскрывать свою личность. Ее главная цель — придумать законный план действий, который мог бы помочь восстановить справедливость и наказать актера по всем пунктам. Адвокаты немедленно среагировали на выдвинутые объявления и попросили девушек оперативно удалить эти ложные доносы, но они все проигнорировали.
Поклонницы Ангуса были ошарашены, а затем заметили, что в этой истории есть ряд несостыковок. На многих фотографиях Клауда нашлись лайки обеих обвинительниц, а под некоторыми постами даже обнаружились красноречивые откровения о том, какой же он все-таки классный. Поведение казалось совершенно неуместным для жертв насилия, а потому историю практически сразу окрестили обыкновенной „липой“. Сам Клауд отказывался от любых комментариев, и вскоре история потерялась в закромах Сети.
Съемки третьего сезона „Эйфории“ несколько раз переносили. По последним заявлениям они должны были начаться во второй половине 2023 года. В истории Феско О’Нилла было поставлено многоточие, но новости, пришедшие 1 августа 2023 из солнечной Калифорнии, поставили точку не только в сюжетной линии героя, но и в жизни Ангуса Клауда.
25-летний актер был найден мертвым в своем доме в Окленде. Спустя 21 день после его дня рождения, и 7 дней спустя похорон любимого отца. Семья Ангуса не указала причин гибели кумира миллионов, но упомянула, что он так и не смог справиться с затяжной депрессией, которая усугубилась после потери главы семьи.
„Единственное утешение, которое у нас есть, это знание о том, что Ангус теперь воссоединился с отцом, который был его лучшим другом. Он боролся за свое психическое здоровье, но тщетно. Мы надеемся, что его кончина может стать напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны справляться с тяжелыми мыслями тихо и самостоятельно“, — написали родственники актера.
Узнав о смерти коллеги и близкого друга, многие знаменитости опубликовали соболезнования и с болью в сердце заявили, как рано и несправедливо он ушел.
„Нет никого похожего на Ангуса. Он был слишком особенным, слишком талантливым и слишком молодым, чтобы так рано уйти. Он боролся, как и многие из нас, с зависимостью и депрессией. Надеюсь, он знал, скольких многих сердец ему удалось коснуться. Покойся с миром, и да благословит Бог его семью“, — заключил на своей странице режиссер „Эйфории“ Сэм Левинсон.
Среди предполагаемых и основных версий смерти считается передозировка запрещенными веществами. Об этом свидетельствует и недавнее задержание актера сотрудниками полиции за вождение в нетрезвом состоянии, и то, что мама, позвонившая 31 июля в 11:30 на телефон 911, упомянула подобное возможной причиной. Тем не менее, сам Ангус никогда не говорил о пагубных привычках и не провоцировал слухи. Все думали, что наркотики оставались в рамках сериала, но, кажется, они давно перешли границу с реальностью…
Многие поклонники призвали создателей „Эйфории“ отменить грядущие съемки, ведь смысла в продолжении сериала без ключевого персонажа нет, но пока ответных комментариев на этот счет не поступило.