Из официанта фастфуда в главную звезду „Эйфории“: жизнь Ангуса Клауда, которая оборвалась в 25 лет

Растянутая футболка, спортивные штаны, цепочка на шее и неизменно грустный взгляд — таким каждый из нас запомнит Ангуса Клауда. Веснушчатый американец со шрамом на голове, полученным после падения в строительную яму, не имел профессионального образования и после окончания местной школы искусств (по технической специальности) отправился работать в нью-йорский ресторан быстрого питания Woodland. Все шло своим чередом, пока в один день Дженнифер Вендитти не забежала туда перекусить между рабочими встречами. Так, в 2018 году кастинг-директор сериала „Эйфория“ заметила голубоглазого рыжего парня и сразу поняла: „Он именно тот, кто нам нужен“.

Дальше все происходило, как во сне. Ангус согласился на прослушивание, ведь терять ему было нечего. Его утвердили на роль Феско, наркодиллера, который всеми силами пытается вытащить главную героиню Ру из смертельного болота. Он закрытый, спокойный, а порой настоящий романтик. Клауд сыграл парня с непростой судьбой. Девушки по всему миру начали влюбляться в его необычную внешность и буквально сходили с ума по этому воплощению контраста между высокой моралью и разборками с наркомафией. В отличие от своих коллег, персонаж Феско практически полностью был списан с Ангуса. Костюмерам даже не пришлось заморачиваться по поводу образов для героя Клауда:

„Футболка, в которой я снимался в пилотной серии, была из моего гардероба. В общем-то Фес носит ту же самую одежду, что и я сам в обычной жизни. Конечно, некоторые брендовые вещи мне подбирал художник по костюмам, но она хорошенько прочувствовала мой стиль“.