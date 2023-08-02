ФОТО и ВИДЕО | Пугачеву и Вайкуле поймали с сигаретами, а Оля Полякова довела зал до слез. Яркие моменты фестиваля Laima Rendezvous
После трехлетнего перерыва в Юрмале снова состоялся Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala. В концертном зале „Дзинтари“ выступили популярные артисты из Латвии, Украины и других стран. Что происходило на мероприятии, рассказывает издание Privātā dzīve.
В этом году фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проходил с благотворительной целью, а именно в поддержку Украины. Хедлайнерами мероприятия стали украинские артисты, одним из которых был популярный певец Макс Барских.
„Я очень рад сюда вернуться. Я большой поклонник Лаймы. Быть на сцене в течение стольких лет и продолжать выполнять свою работу так профессионально — это просто потрясающе, — сказала украинская звезда, выражая огромную признательность Вайкуле за ее поддержку Украине и украинском народу. — Обожаю Латвию и Юрмалу. Мне нравится Балтийское море, пусть оно и холодное“. Барских заметил, что в перерывах между репетициями гулял вдоль берега моря.
Андрей Данилко
Легенда шоу-бизнеса Верка Сердючка, которую воплощает музыкант и пародист Андрей Данилко, зажгла на сцене „Дзинтари“ с „мамой“ и шоу-балетом. Во время выступления артист попытался с юмором рассказать о текущей драматичной ситуации на родине. По его словам, юмор всегда помогает улучшить атмосферу, даже во время войны.
Оля Полякова
Украинская поп-дива Оля Полякова — одна из самых активных украинок. Певица вместе с дочерьми Алисой и Марией на время покинули Киев и уехали во Францию, но вскоре вернулись на родину. В настоящее время Полякова выступает на различных благотворительных концертах в помощь Украине. В качестве благодарности ВСУ на фестивале Лаймы Вайкуле она исполнила песню „Дякую“. Ее выступление было настолько эмоционально насыщенным, что почти никто в зале не смог сдержать слез.
„Я выступала на этом фестивале впервые, — признается Оля. — Я была в концертном зале „Дзинтари“ 20 лет назад, когда смотрела конкурс „Новая волна“. Я сидела в зале и завидовала тем, кто поет на сцене. Но, смотрите, прошли годы и я тоже здесь“.
Мария Максакова
Российская оперная дива Мария Максакова укрывается в Киеве уже несколько лет и как может поддерживает Украину. Чтобы показать свою солидарность украинскому народу она отказывается петь и даже говорить по-русски.
Главными гостями фестиваля бесспорно стали примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин.
Во время мероприятия Пугачева удивила не только своим внешним видом (натянутой кожей лица, суженой формой носа и подчеркнутой верхней губой), но и пагубной привычкой, за которой ее подловили вместе с Лаймой Вайкуле.
Максим Галкин исполнил вместе с Вайкуле песню Раймонда Паулса „Листья желтые“ на латышском языке, чем очень удивил зрителей, после чего он даже поговорил с Вайкуле на латышском, сказав, что „родился под звуки этой песни“.