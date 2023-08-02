ФОТО | Кальюлайд, Солтан, Каллас: искусственный интеллект изобразил эстонских звезд и политиков в виде кукол Барби. Похожи?

Эта Барби - финалист „Евровидения“. У Алики Миловой и так кукольная внешность, а теперь она стала настоящей куклой.

Эта Барби - премьер-министр! Кае Каллас так сильно идет розовый цвет.

А эта Барби - президент! Керсти Кальюлайд всегда носила короткие прически, но ИИ видит ее исключительно с шикарными волосами по пояс.

Эта Барби - поп-звезда! Таня Михайлова-Саар за свою карьеру примеряла много образов, почему бы теперь не побыть куклой?

Эта Барби знает про вас все! Нет, она не детектив, она - экстрасенс. Конечно же, это Илона Калдре. Узнаете ее пронзительный взгляд?

Эта Барби - опытная светская львица. Ану Саагим можно часто увидеть в розовом. И вообще, куклой Барби можно быть в любом возрасте!

Как мы уже писали, стилист и блогер Алексей Солтан с легкостью может примерить на себя как образ Барби, так и образ Кена. Какой идет ему больше?

Этот Кен - похититель женских сердец! Перед пронзительными голубыми глазами Уку Сувисте мало кто может устоять.

Этот Кен - настоящий блондин. Стилист Женя Фокин - точная копия бойфренда Барби.

А этот Кен - крупная шишка в столице. Мэр Таллинна Михаил Кылварт выглядит крайне солидно в роли Кена.

Этот Кен - самый популярный блогер в Эстонии. Андрей Зевакин уже завоевал сердца эстонской аудитории, и явно понравится детям в роли игрушки.

Звездная пара Ида-Вирумаа - бывший депутат Мартин Репинский и его дама сердца Екатерина Васильева. Как они вам в роли кукол?

А эта усатая Барби - эпатажный рэпер Томми Кэш, который уже до этого перевоплощался в усатых красоток с помощью фотошопа. Но и Кен из него получился отличный.