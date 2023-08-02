Певица Натали о самоубийстве супруга: бесконечно доверяю своему мужу даже в выборе болезни и смерти
На днях Натали похоронила мужа, с которым прожила вместе более 30 счастливых лет и воспитывала троих детей. Супруг артистки, продюсер Александр Рудин, не смог справиться с тяжелой болезнью и свел счеты с жизнью. Артистка призналась: то, через что прошла их семья, не пожелаешь даже врагу, пишет Starhit.
Певица, оставшаяся одна с тремя сыновьями, скорбит по ушедшему супругу. Александр Рудин был первой серьезной любовью Натали — они познакомились на городском музыкальном фестивале, когда девушке было всего 16. Мужчина быстро обаял красавицу, вскоре они поженились, стали родителями троих сыновей и почти не расставались до трагического дня.
Именно он сподвиг Наталью серьезно заняться музыкой и все эти годы оставался ее бессменным продюсером. Поэтому, даже потеряв соратника и любимого человека, уходить со сцены 49-летняя звезда не намерена: „Концерты и выступления не прекращаю — такова была воля мужа. Это дело всей его жизни, даже больше, чем для меня…. Буду петь…. Думаю, смогу…. Навеки мой любимый! О, Боже какой мужчина! Света тебе и покоя“.
В последние годы Рудин боролся с последствиями перенесенного коронавируса, по некоторым данным, даже состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом „постковидная депрессия“. Две недели назад Александр потерял отца. И именно эта совокупность событий, судя по всему, привела его к роковому шагу. Однако, не все до конца понимают, почему достаточно успешный человек, отец, муж, сын добровольно расстался с жизнью.
Натали призналась „СтарХиту“, что не намерена распространяться на тему трагического события и вдаваться в страшные детали. Тем более, ее супруг всегда предпочитал оставлять свою жизнь за кадром – Рудина сложно было уговорить даже поучаствовать в семейной фотосессии.
„Следуя своему предназначению — я хочу приносить людям радость, не посмею добавлять им скорби. Все, что я хотела сказать, я сказала. А подробности тяжелейшего постковидного заболевания, в котором мы с детьми и мужем прожили почти два года, будут понятны только профессионалам — докторам и людям, которые пережили этот недуг изнутри как родственники. Такую болезнь не пожелаешь и врагу. Человек ушел, он не был публичным…. А я бесконечно доверяю своему мужу, даже в выборе болезни и смерти, если, конечно, это не выбор судьбы…. Очень скорблю и очень его люблю“, — поделилась артистка.
Певица воспитывает троих сыновей — Арсения, Анатолия и маленького Евгения, который появился на свет в 2017 году.