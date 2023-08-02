Певица Натали о самоубийстве супруга: бесконечно доверяю своему мужу даже в выборе болезни и смерти

Певица, оставшаяся одна с тремя сыновьями, скорбит по ушедшему супругу. Александр Рудин был первой серьезной любовью Натали — они познакомились на городском музыкальном фестивале, когда девушке было всего 16. Мужчина быстро обаял красавицу, вскоре они поженились, стали родителями троих сыновей и почти не расставались до трагического дня.

Именно он сподвиг Наталью серьезно заняться музыкой и все эти годы оставался ее бессменным продюсером. Поэтому, даже потеряв соратника и любимого человека, уходить со сцены 49-летняя звезда не намерена: „Концерты и выступления не прекращаю — такова была воля мужа. Это дело всей его жизни, даже больше, чем для меня…. Буду петь…. Думаю, смогу…. Навеки мой любимый! О, Боже какой мужчина! Света тебе и покоя“.

В последние годы Рудин боролся с последствиями перенесенного коронавируса, по некоторым данным, даже состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом „постковидная депрессия“. Две недели назад Александр потерял отца. И именно эта совокупность событий, судя по всему, привела его к роковому шагу. Однако, не все до конца понимают, почему достаточно успешный человек, отец, муж, сын добровольно расстался с жизнью.

Натали призналась „СтарХиту“, что не намерена распространяться на тему трагического события и вдаваться в страшные детали. Тем более, ее супруг всегда предпочитал оставлять свою жизнь за кадром – Рудина сложно было уговорить даже поучаствовать в семейной фотосессии.