Умер композитор Александр Колкер — автор песен „Ночной трамвай“ и „Стоят девчонки“

Колкер родился 28 июля 1933 года в Ленинграде. В 1958 году он начал профессиональную карьеру композитора. Александр Колкер — автор более 100 песен, среди которых „Стоят девчонки“, „Ночной трамвай“, „Карелия“, „Туман“, „Дождик“, „Парень с Петроградской стороны“.

Его песни вошли в репертуар Лидии Клемент, Майи Кристалинской, Людмилы Сенчиной, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и других исполнителей.

Также Колкер писал музыку к фильмам («Труффальдино из Бергамо“, „Трое в лодке, не считая собаки“, „Хроника пикирующего бомбардировщика“, „Свадьба Кречинского“) и к театральным постановкам. Он создавал мюзиклы, оперетты и рок-оперы.