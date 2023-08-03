ФОТО | В Нарва-Йыэсуу впервые прошел зрелищный джазовый фестиваль(6)
В последнюю субботу июля в Нарва-Йыэсуу состоялся первый международный фестиваль джазовой музыки Narva-Jõesuu Jazz, во время которого на сцену замечательного Светлого Парка рядом с историческим Курзалом вышли известные артисты из США, Франции, Голландии, Германии, Эстонии и ЮАР.
Открыл фестиваль квинтет Райво Тафенау, за ним последовали Бэнд Софии Рубиной, Sebastian Studnitzky & Magro, квартет Lucy Woodward и звездные музыканты коллектива Black Lives.
В первый год фестиваль посетило около 700 человек, помимо жителей курортного города, на фестиваль приехали гости из Таллинна, Тарту, Пярну, Нарвы, Силламяэ и с острова Сааремаа.
Первый Нарва-Йыэсуу Джаз стал возможен благодаря поддержке Европейского Союза, Фонда Интеграции, Министерства Культуры Эстонии, а город Нарва-Йыэсуу также внес свой вклад в организацию в качестве партнера. Ведущий фестиваля – музыкант Олег Писаренко.