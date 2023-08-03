ФОТО | В Нарва-Йыэсуу впервые прошел зрелищный джазовый фестиваль

В последнюю субботу июля в Нарва-Йыэсуу состоялся первый международный фестиваль джазовой музыки Narva-Jõesuu Jazz, во время которого на сцену замечательного Светлого Парка рядом с историческим Курзалом вышли известные артисты из США, Франции, Голландии, Германии, Эстонии и ЮАР.