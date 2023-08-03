Шоубиз
03.08.2023, 11:30

Певицу и икону бодипозитива Лиззо обвинили в сексуализированном насилии и бодишейминге

 
Lizzo live at Roskilde Festival 2023, Roskilde, Denmark Roskilde, Denmark. 01st, July 2023. The American rapper and sing
Lizzo live at Roskilde Festival 2023, Roskilde, Denmark Roskilde, Denmark. 01st, July 2023. The American rapper and sing
ФОТО: IMAGO/Gonzales Photo/Kim Matthai Lelan | IMAGO/Gonzales Photo

Участницы подтанцовки Лиззо подали в суд на певицу и руководителя ее танцевальной команды, обвинив их в сексуализированном насилии и создании враждебной рабочей среды, сообщает NBC News.

Среди прочего танцовщицы Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес обвинили Лиззо в том, что она подталкивала их к действиям, которых они не хотели. В частности, она пригласила артисток в стриптиз-клуб, не сообщив им о специфике заведения заранее. В самом клубе певица якобы заставляла участниц своей подтанцовки прикасаться к обнаженным артистам и трогать атрибуты, используемые в их выступлениях.

Иск, поданный в Верховный суд Лос-Анджелеса, также включает и другие обвинения, в том числе расовую дискриминацию и навязывание религиозных убеждений. Кроме того, одна из танцовщиц рассказала, что Лиззо, известная своей публичной поддержкой бодипозитива, раскритиковала ее за лишний вес, а позднее уволила из-за того, что артистка записала совещание команды на телефон.

Бывшие участницы подтанцовки Лиззо намерены добиваться компенсации морального ущерба, потери заработка, невыплаченных зарплат и гонораров для адвокатов.

Лиззо — американская рэп-исполнительница, певица, актриса. Широкую популярность ей принес ее третий альбом „Cuz I Love You“, который занял четвертое место в Billboard 200 в 2019 году.

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